В Азербайджане отменен прием на вакантные должности в минэкологии - ПОДРОБНОСТИ
Многие структуры, входящие в состав министерства экологии и природных ресурсов, упразднены в связи с указом Президента Азербайджана "О мерах по совершенствованию структуры и управления министерства экологии и природных ресурсов" от 16 января 2019 года, Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Как говорится в сообщении, остановлена и отменена регистрация лиц, желающих принять участие на замещение вакантных мест государственной службы в рамках конкурса, объявленного 4 января 2019 года, в Департамент государственной экспертизы, Департамент охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий, Национальный департамент мониторинга окружающей среды, Бакинский городской департамент экологии и природных ресурсов, Государственное агентство по геодезии и картографии при Минэкологии, Департамент развития лесов, Департамент размножения и охраны биологических ресурсов водоемов и в Департамент охраны окружающей среды.
Лица, прошедшие регистрацию по упраздненным государственным структурам, могут пройти регистрацию для участия в собеседовании по другим вакантным должностям в рамках соответствующего объявления.
Напомним, что 16 января 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления министерства экологии и природных ресурсов.
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