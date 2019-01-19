Центры службы ASAN не будут работать в этот день

20 января - День всенародной скорби - в центрах службы ASAN будет нерабочим днем.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Начиная с 21 января граждане вновь смогут обращаться в центры и воспользоваться соответствующими услугами.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 15 центров службы ASAN. Пять из них находятся в столице, другие - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.

Кроме того, в столице действуют 2 центра ASAN Kommunal, которые оказывают гражданам услуги в коммунальной сфере.

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