Центры службы ASAN не будут работать в этот день
19 января 2019 12:25 121
20 января - День всенародной скорби - в центрах службы ASAN будет нерабочим днем.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
Начиная с 21 января граждане вновь смогут обращаться в центры и воспользоваться соответствующими услугами.
Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 15 центров службы ASAN. Пять из них находятся в столице, другие - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.
Кроме того, в столице действуют 2 центра ASAN Kommunal, которые оказывают гражданам услуги в коммунальной сфере.
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