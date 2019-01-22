Громкое расследование в госкомитете Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

Счетная палата Азербайджана приняла решение о направлении в Генеральную прокуратуру материалов по правонарушениям, выявленным в результате аудиторских проверок, проведенных в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев и подведомственных ему структурах. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на палату.

Был проведен аудит использования выделенных госкомитету и подведомственным структурам из госбюджета средств в 2016-2017 годах и в первом квартале 2018 года.

В результате аудита было установлено несоблюдение требований нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов, а также был выявлен ряд недостатков.

Без учета требований законодательства были затрачены средства для приема на госслужбу некоторых сотрудников госкомитета и структур в его подчинении и выплаты зарплаты, осуществлены лишние затраты на командировочные работникам аппарата и топливо для транспортных средств.

Также было установлено, что в ряде случаев пособия вынужденным переселенцам выплачивались и после их смерти, в результате были осуществлены выплаты пособий в размере выше предусмотренного в госбюджете.

Во время мер контроля, проведенных в госкомитете, было установлено, что в списках по коммунальным услугам были неправильно указаны имена, фамилии и отчества вынужденных переселенцев, имена одних и тех же лиц неоднократно повторялись, не были исключены из списков имена вынужденных переселенцев, которые скончались, были призваны на военную службу, отправились на долгий срок в зарубежные страны и тем самым потеряли право на льготы на оплату коммунальных услуг.

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