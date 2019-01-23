Азербайджан по-новому будет назначать пособия

23 января 2019 17:33

В Азербайджане в этом году планируется автоматизировать назначение единовременного пособия по случаю рождения ребенка. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

Эту функцию будет выполнять подсистема "Социальное пособие", которая разрабатывается в централизованной электронно-информационной системе.

В результате отпадет необходимость в сборе документов и обращении в структуру для получения пособия. Подсистема будет интегрирована в информационные системы соответствующих структур. После того, как из информационной системы соответствующей структуры будет получена информация о новорожденном ребенке, в электронном порядке будет назначено единовременное пособие и семье будет отправлена официальная информация об этом.

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