Азербайджан уделяет особое внимание вопросам семьи - Госкомитет

В четверг в Баку в центральном штабе партии "Ени Азербайджан" прошло мероприятие "Молодежь и семья: традиция и современный взгляд", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившая на мероприятии председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы рассказала о семейных ценностях. Нахчыванлы отметила, что институт семьи имеет важное значение для каждого общества.

"Семья играет большую роль в формировании личности. В Азербайджане с точки зрения законодательства существует совершенная база по вопросам семьи и детей. Сегодня вызывает сожаление то, что порой возникают случаи, которые противоречат нравственности, воспитанию и национальным традициям", - добавила Нахчыванлы.

Затем выступила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева. Она сказала, что Азербайджанское государство уделяет особое внимание вопросам семьи, в этом направлении принимаются соответствующие шаги. По ее словам, необходимо исследовать причины, приводящие к проблемам в семьях.

"Реальность такова, что существуют определенные проблемы. К сожалению, институт семьи в Европе деформировался", - добавила Нахчыванлы.

Выступивший на мероприятии председатель молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджев сказал, что семья является малой моделью государства и составной частью наших национально-духовных ценностей.

"Целью этого мероприятия является ознакомить нашу молодежь со случаями, предусмотренными в семейном законодательстве", - сказал Оруджев.