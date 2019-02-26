В Ашхабаде обсуждают проблему браконьерства на Каспии
В Ашхабаде на региональном уровне обсуждается проект Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az.
В туркменской столице проходит четвертое заседание уполномоченных представителей от профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. В повестке дня - текст проекта Протокола, в частности, преамбулы, определение компетентных органов, ответственных за реализацию данного документа, механизма, форм и рамок сотрудничества прикаспийских государств в обозначенной сфере.
Мероприятие организовано МИД, министерством промышленности и коммуникации, государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана. Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном и имеет климатообразующее значение. Каспий уникален тем, что здесь сохранилась разнообразная реликтовая флора и фауна, в том числе крупнейшее в мире стадо осетровых рыб.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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