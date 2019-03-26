Глава МЧС прибыл на место крупного пожара в Баку
26 марта 2019 10:35 513
На месте пожара, произошедшего сегодня в торговом центре "Диглас" на территории Низаминского района Баку, находятся министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и глава Исполнительной власти Низаминского района столицы Ариф Гасымов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Меры по тушению пожара продолжаются.
Отметим, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".
Пожар начался в одном из магазинов торгового центра.
Огонь распространился до четвертого этажа здания.
На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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