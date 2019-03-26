На месте пожара, произошедшего сегодня в торговом центре "Диглас" на территории Низаминского района Баку, находятся министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и глава Исполнительной власти Низаминского района столицы Ариф Гасымов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Меры по тушению пожара продолжаются.

Отметим, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра.

Огонь распространился до четвертого этажа здания.

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.