Известный ресторатор Аркадий Новиков в восторге от азербайджанской кухни - ФОТО
1 мая 2019 10:19 647
Известный российский ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков вновь рассказал своим подписчикам в Instagram об азербайджанской кухне.
Как сообщает Day.Az, ресторатор поделился фотографиями кябаба из ресторана азербайджанской кухни в Москве, входящий в Novikov Group, под названием "Алмаз".
"Ну, как-то так. Алмаз - самый вкусный бриллиант из Азербайджана", - написал ресторатор в комментарии к снимкам блюд.
Добавим, что название заведения к драгоценным камням отношения не имеет, это имя шеф-повара. Алмаз Алиев является поваром в пятом поколении.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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