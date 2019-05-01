Известный российский ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков вновь рассказал своим подписчикам в Instagram об азербайджанской кухне.

Как сообщает Day.Az, ресторатор поделился фотографиями кябаба из ресторана азербайджанской кухни в Москве, входящий в Novikov Group, под названием "Алмаз".

"Ну, как-то так. Алмаз - самый вкусный бриллиант из Азербайджана", - написал ресторатор в комментарии к снимкам блюд.

Добавим, что название заведения к драгоценным камням отношения не имеет, это имя шеф-повара. Алмаз Алиев является поваром в пятом поколении.

Н. Гасымова