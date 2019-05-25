Поезд "Махачкала - Баку" будет запущен осенью 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым заявил начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Владимир Пястолов.

"В этом году у нас будет абсолютно новое расписание движения в Баку. Мы договорились осенью открыть международный маршрут "Махачкала - Баку, ночной экспресс", где будут новые комфортабельные вагоны СВ и удобное расписание. Мы создадим комфортные условия, чтобы жители республики могли сесть в комфортабельный вагон, например, в 20:00 в Махачкале и выйти около 7:00 утра в Баку", - сказал В.Пястолов.