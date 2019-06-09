В воскресенье во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовал второй день соревнований 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике и 26-го первенства Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня в соревнованиях по спортивной гимнастике спортсмены проведут борьбу в возрастных категориях "малыши" и "детишки".

В соревнованиях по акробатической гимнастике спортсмены продемонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "юниоры", "пре-юниоры", "дети" и "малыши", в составе мужских и женских групп, смешанных пар, женских и мужских пар.

Напомним, что вчера, 8 июня, в рамках 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике определились победители соревнований в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры" и "дети".

Соревнования проходят 8-9 июня. В течение двухдневных соревнований в целом выступят около 100 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Спортивную школу Низаминского района, а также Сумгайыт и Балакян.

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