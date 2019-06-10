В Сумгайыте произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария была зафиксирована вечером на улице Аги Гулиева.

Отмечается, что Садигу Ахмедову 1966 года рождения сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в больницу.

По факту ведется расследование.

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