https://news.day.az/society/1127458.html В Сумгайыте автомобиль сбил женщину, водитель скрылся с места ДТП
В Сумгайыте автомобиль сбил женщину, водитель скрылся с места ДТП
В Сумгайыте произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария была зафиксирована вечером на улице Аги Гулиева.
Отмечается, что Садигу Ахмедову 1966 года рождения сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в больницу.
По факту ведется расследование.
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