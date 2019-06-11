Так будут выглядеть новые вагоны бакинского метро - ФОТО - ВИДЕО
В Баку прибыли 10 вагонов, произведенных по контракту между ЗАО "Бакинский метрополитен" и российским АО "Трансмашхолдинг", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По контракту, в течение года АО "Трансмашхолдинг" поставит бакинскому метро дополнительные 20 вагонов.
Вагоны модели 81-765. B81-/766.B производства ОАО "Метровагонмаш", входящего в АО "Трансмашхолдинг", относятся к современному четвертому поколению.
Новые вагоны отличаются от прежних тем, что двери у них шире, они обладают системой кондиционирования и вентиляции, с хорошей термо- и шумоизоляцией, а также USB-портами для зарядки гаджетов. В головных вагонах имеются специальные места для безопасного размещения инвалидных колясок.
Производителем, по требованию заказчика, были учтены технические особенности Бакинского метрополитена, и в связи с этим оригинальная световая графическая схема изменена в соответствии с местной информационной системой.
Одним из главных новшеств стоит отметить соответствие кондиционеров климатическим условиям Баку. Система охлаждения (кондиционирования) обладает повышенными показателями качества. Также с учетом сложности рельефа Бакинского метрополитена все вагоны снабжены тяговыми двигателями.
Вагоны будут выпущены на линии по завершении наладочных и тестовых работ.
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