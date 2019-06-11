В Баку прибыли 10 вагонов, произведенных по контракту между ЗАО "Бакинский метрополитен" и российским АО "Трансмашхолдинг", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По контракту, в течение года АО "Трансмашхолдинг" поставит бакинскому метро дополнительные 20 вагонов.

Вагоны модели 81-765. B81-/766.B производства ОАО "Метровагонмаш", входящего в АО "Трансмашхолдинг", относятся к современному четвертому поколению.



Новые вагоны отличаются от прежних тем, что двери у них шире, они обладают системой кондиционирования и вентиляции, с хорошей термо- и шумоизоляцией, а также USB-портами для зарядки гаджетов. В головных вагонах имеются специальные места для безопасного размещения инвалидных колясок.

Производителем, по требованию заказчика, были учтены технические особенности Бакинского метрополитена, и в связи с этим оригинальная световая графическая схема изменена в соответствии с местной информационной системой.



Одним из главных новшеств стоит отметить соответствие кондиционеров климатическим условиям Баку. Система охлаждения (кондиционирования) обладает повышенными показателями качества. Также с учетом сложности рельефа Бакинского метрополитена все вагоны снабжены тяговыми двигателями.



Вагоны будут выпущены на линии по завершении наладочных и тестовых работ.

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