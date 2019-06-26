https://news.day.az/society/1132668.html Гаджимурад Гаджиев завоевал "бронзу" II Европейских игр
Гаджимурад Гаджиев завоевал "бронзу" II Европейских игр
Азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев (74 кг.) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в среду Trend.
В схватке за третье место Гаджиев оказался сильнее представителя Украины Василия Михайлова.
Отметим, что в активе азербайджанских спортсменов 13 медалей II Европейских игр. Из них одна золотая, четыре серебряных и восемь бронзовых.r.
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