Во втором квартале 2019 года в 14 селах Агджабединского, Агсуинского, Бейлаганского, Гедабекского районов газифицировано 2,569 тысячи частных домов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, в текущем году "Азеригаз" начал газификацию в 38 районах Азербайджана. В целом, в течение года планируется газифицировать 58 населенных пунктов, 27 новых жилых массивов в регионах страны. На продолжение этих мер Государственной нефтяной компании из госбюджета выделено 53,5 миллиона манатов.

На первое января 2019 года уровень газификации в Азербайджане составляет 95,7 процента. Госкомпания SOCAR рассчитывает завершить оставшуюся часть работ в этом направлении до конца текущего года.

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