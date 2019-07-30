В Азербайджане 2 августа пройдет тестовый экзамен по приему на работу директоров общеобразовательных школ. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования, передает Day.Az.

Экзамены будут проходить в спортзале Азербайджанского технического университета.

В тестовом экзамене ожидается участие более 2000 кандидатов.

Проходные баллы будут определены по результатам кандидатов на тестовом экзамене, с учетом количества вакансий.

В конкурсе могут участвовать лица с высшим образованием по педагогической специальности или в сфере управления, имеющие не менее пяти лет педагогического стажа (в случае наличия научной степени или научного звания - три года), и занимающиеся в настоящее время педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

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