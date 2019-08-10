В Исмаиллинском районе Азербайджана произошла авария с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, происшествие произошло вчера вечером в поселке Ивановка.

Житель Гейчайского района Махмудов Арзу Махмуд оглу потерял управление автомобилем "ВАЗ 21015", в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель скончался на месте.

Отметим, что Арзу Махмудов долгое время был сотрудником Отделения полиции Исмаиллинского района. Несколько месяцев ранее он ушел на пенсию.

В связи с фактом в Управлении полиции района ведется расследование.

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