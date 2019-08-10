https://news.day.az/society/1146166.html Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
В Исмаиллинском районе Азербайджана произошла авария с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, происшествие произошло вчера вечером в поселке Ивановка.
Житель Гейчайского района Махмудов Арзу Махмуд оглу потерял управление автомобилем "ВАЗ 21015", в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель скончался на месте.
Отметим, что Арзу Махмудов долгое время был сотрудником Отделения полиции Исмаиллинского района. Несколько месяцев ранее он ушел на пенсию.
В связи с фактом в Управлении полиции района ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре