https://news.day.az/society/1146241.html В Агджабеди перевернулся Mercedes, есть пострадавший - ФОТО
В Агджабеди перевернулся Mercedes, есть пострадавший - ФОТО
В результате ДТП в Агджабеди тяжело ранен водитель автомобиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Билаган Агджабединского района.
Автомобиль марки Mercedes, управляемый 21-летним жителем района Алиевым Шамеддином Ниямеддин оглу, потерял управление и съехал с дороги.
Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в центральную больницу Агдамского района.
Родственники перевели водителя в центральную больницу Бардинского района, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре