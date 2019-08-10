В результате ДТП в Агджабеди тяжело ранен водитель автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Билаган Агджабединского района.

Автомобиль марки Mercedes, управляемый 21-летним жителем района Алиевым Шамеддином Ниямеддин оглу, потерял управление и съехал с дороги.

Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в центральную больницу Агдамского района.

Родственники перевели водителя в центральную больницу Бардинского района, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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