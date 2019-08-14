https://news.day.az/society/1147071.html В Барде кассир украл сотни тысяч манатов
В Барде кассир украл сотни тысяч манатов
В Барде из магазина украдено крупная сумма денег.
Как сообщили ONA в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Бардинского района, 10 августа был задержан Х.Алиев, который работал кассиром магазина стройматериалов, откуда пропали 340 тыс. манатов, передает Day.Az.
Он признался, что украл эти деньги из магазина.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре