В Барде из магазина украдено крупная сумма денег.

Как сообщили ONA в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Бардинского района, 10 августа был задержан Х.Алиев, который работал кассиром магазина стройматериалов, откуда пропали 340 тыс. манатов, передает Day.Az.

Он признался, что украл эти деньги из магазина.

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