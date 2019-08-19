https://news.day.az/society/1148641.html Минобразования ответило на вопросы учеников - ВИДЕО
Минобразования ответило на вопросы учеников - ВИДЕО
Министерство образования огласило список документов, необходимых для размещения учеников.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.
Какие документы необходимы для размещения учеников?
Как осуществляется процесс регистрации? Каким образом будут приняты в школы ученики, приехавшие из зарубежных стран.
На эти и другие вопросы можно найти ответы в этом видео.
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