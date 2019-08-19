Министерство образования огласило список документов, необходимых для размещения учеников.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Какие документы необходимы для размещения учеников?

Как осуществляется процесс регистрации? Каким образом будут приняты в школы ученики, приехавшие из зарубежных стран.

На эти и другие вопросы можно найти ответы в этом видео.

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