В Bilgah Beach Hotel прошла церемония вручения национальной премии Luxury Awards, учрежденной организацией интеллигенции "Зирве". Luxury Awards вручалась во второй раз, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии лауреаты премии и гости праздничного вечера прошли по красной дорожке, было представлено автошоу дорогих иномарок, концертная программа c участием звезд и группы "Атешгях".

Среди лауреатов премии - посол Объединенных арабских эмиратов в Азербайджане Мохамед Хамель Аль Губаиси, посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш, ветеран Карабахской войны Кямиль Мусави, общественный деятель Пярвин Шарифов, исполнители Диляра Кязымова, Айсель Мамедова, Диана Гаджиева, Эльчин Джафаров, телеведущая Афаг Гянджали, спортсмены Эдуард Мамедов, Руслан Абушов, бизнесмены Джалал Аскеров, Рамиль Рзаев, Шахин Миркишили, дизайнеры Elnarə de Birbuet, Джалал Кенгерли, Руслан Мамедов, представители индустрии моды Фуад Гаджиев, Насир Бабаев и другие. Ведущий вечера - Эльвин Марданов. Авторы проекта - Агиль Мамиев и Ляман Мирталыблы.

Премия вручается за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, спорте, индустрии моды и СМИ.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az/

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