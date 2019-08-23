https://news.day.az/society/1149840.html Крупный пожар в Габале, в воздух подняты вертолет и самолет - ФОТО
Крупный пожар в Габале, в воздух подняты вертолет и самолет - ФОТО
В Габале горит лес.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в лесном массиве в селе Солгуджа.
К тушению пожара привлечены вертолет и самолет министерства по чрезвычайным ситуациям.
Мероприятия по локализации огня продолжаются.
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