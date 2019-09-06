В Сабунчинском районе Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем марки "Mercedes".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, грузовик выбил с дороги автомобиль, пытавшийся обогнать его с правой стороны. В результате аварии, автомобиль марки "Mercedes" выехал на тротуар.

Day.Az представляет эти кадры:

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