https://news.day.az/society/1153653.html Тяжелая авария в Баку - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
Тяжелая авария в Баку - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Сабунчинском районе Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем марки "Mercedes".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, грузовик выбил с дороги автомобиль, пытавшийся обогнать его с правой стороны. В результате аварии, автомобиль марки "Mercedes" выехал на тротуар.
Day.Az представляет эти кадры:
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