https://news.day.az/society/1153654.html В Азербайджане открыли сотни новых вакансий В структурах при Агентстве аграрных услуг министерства сельского хозяйства Азербайджана объявлен прием на работу по более чем 200 вакантным местам.
В Азербайджане открыли сотни новых вакансий
В структурах при Агентстве аграрных услуг министерства сельского хозяйства Азербайджана объявлен прием на работу по более чем 200 вакантным местам. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.
В основном, нужны агрономы, фельдшеры-ветеринары, ветеринарные врачи, лаборанты и трактористы.
Лица, чей опыт, образование, специальность, индивидуальные качества соответствуют этим специальностям, могут обратиться в Управление человеческих ресурсов министерства.
Зарплаты по объявленным вакантным местам в зависимости от специальностей варьируют в пределах 250-520 манатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре