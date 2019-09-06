В структурах при Агентстве аграрных услуг министерства сельского хозяйства Азербайджана объявлен прием на работу по более чем 200 вакантным местам. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

В основном, нужны агрономы, фельдшеры-ветеринары, ветеринарные врачи, лаборанты и трактористы.

Лица, чей опыт, образование, специальность, индивидуальные качества соответствуют этим специальностям, могут обратиться в Управление человеческих ресурсов министерства.

Зарплаты по объявленным вакантным местам в зависимости от специальностей варьируют в пределах 250-520 манатов.

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