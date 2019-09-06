https://news.day.az/society/1153844.html В тоннеле в Баку столкнулись 6 автомобилей - ФОТО
В тоннеле в Баку столкнулись 6 автомобилей - ФОТО
В Баку произошла цепная авария.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws.
Инцидент зарегистрирован в тоннеле в Насиминском районе Баку.
В результате аварии столкнулись 6 автомобилей, которые получили различные повреждения. О жертвах не сообщается.
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