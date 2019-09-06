В Баку произошла цепная авария.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Инцидент зарегистрирован в тоннеле в Насиминском районе Баку.

В результате аварии столкнулись 6 автомобилей, которые получили различные повреждения. О жертвах не сообщается.

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