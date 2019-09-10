https://news.day.az/society/1154622.html Страшная находка в бакинской квартире
Страшная находка в бакинской квартире
В одной из квартир Наримановского района Баку обнаружен труп.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в квартире на улице Алы Мустафаева обнаружено тело жительницы столицы Нармины Абубекировой 1968 г.р.
По сообщению, женщина проживала квартиранткой, обстоятельства пока не известны.
Прокуратура выясняет причину смерти.
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