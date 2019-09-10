В одной из квартир Наримановского района Баку обнаружен труп.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в квартире на улице Алы Мустафаева обнаружено тело жительницы столицы Нармины Абубекировой 1968 г.р.

По сообщению, женщина проживала квартиранткой, обстоятельства пока не известны.

Прокуратура выясняет причину смерти.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!