По состоянию на 10 сентября, для приема в первые классы бакинских школ регистрацию посредством портала mektebeqebul.edu.az прошли 48 215, а в группы дошкольной подготовки - 23 048 детей. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

Согласно информации, рабочая группа Управления обеспечивает оперативное рассмотрение обращений.

Электронная регистрация имеет важное значение с точки зрения обеспечения прозрачности и удобства, оперативности.

Отметим, что рабочая группа функционирует также и в нерабочие часы.

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