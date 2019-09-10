Шокирующий видеоролик, снятый в Керале (Индия), поначалу показывает нам самую обычную сцену - всего лишь машину, проехавшую по дороге.

Вот только дальше можно видеть, как по проезжей части ползает маленький ребёнок. Оказывается, годовалая девочка выпала из автомобиля во время движения, причём этого, похоже, никто не заметил, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Сообщается, что малышка не пострадала и вскоре воссоединилась с родителями, но многие люди настаивают на том, что власти должны обратить пристальное внимание на таких "заботливых" маму и папу. Некоторые вообще уверены, что ребёнка выкинули из машины намеренно - просто родители не ожидали, что вся эта сцена попадёт в объектив камеры видеонаблюдения.

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