Для обеспечения повышения зарплаты учителей государственных общеобразовательных учреждений Азербайджана, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, внесено изменение в постановление Кабмина "Об утверждении схемы и размеров должностных окладов, размеров надбавок к должностным окладам учителей государственных общеобразовательных учреждений, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, директоров и заместителей директоров этих учреждений" от 11 июля 2016 г., сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В постановление включен новый пункт, согласно которому месячный должностной оклад учителей государственных общеобразовательных школ, не прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, устанавливается на 25% меньше месячного должностного оклада учителей, прошедших диагностическое оценивание. Месячный должностной оклад руководителей допризывной подготовки молодежи, не прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, устанавливается на 10% меньше месячного должностного оклада руководителей допризывной подготовки молодежи, прошедших диагностическое оценивание.

Решение вступило в силу с 1 сентября 2019 года.

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