Госслужба трудовой инспекции министерства труда и социальной защиты населения провела в Сумгайыте очередное мероприятие для работодателей на темы "Пресечение принудительного труда и торговли людьми" и "Пресечение неофициальной занятости". Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

В ходе мероприятия было отмечено, что согласно законодательству никто не может быть привлечен к принудительному труду и заключению трудового договора насильно.

Закон запрещает принуждать к выполнению работы (услуги), не входящей в его трудовую функцию, шантажируя тем, что трудовой договор с ним будет расторгнут.

Лица, виновные в привлечении работника к принудительному труду, будут привлекаться к ответственности в порядке, установленном законодательством.

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