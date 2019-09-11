В Азербайджане увеличилось число семей, которые приобрели квартиру или улучшили жилищные условия благодаря государственной поддержке.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, если в 2010 году число таких семей составляло 743, в 2015 году - 501, в 2016 году - 1764, в 2017 году - 2 484, то в 2018 году, это число, увеличившись, достигло 4 402 семей.

Отметим, что на долю Баку пришлось 1 968 таких квартир, а на Абшеронский экономический район - 2 214 квартир.

Согласно информации, в Абшеронском районе 1 209 семьям, а в Сумгайыте 1 005 семьям предоставлены квартиры за счет государства.

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