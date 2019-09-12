https://news.day.az/society/1155540.html Бакметрополитен о причинах задержки открытия новой станции
Бакметрополитен о причинах задержки открытия новой станции
Завершается строительство станции Бакинского метрополитена под условным названием B3.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов.
Он сообщил, что в настоящее время идут заключительные работы.
"Еще неизвестна точная дата открытия станции. Открытие не ожидается в этом году. Задержки возникли по геологическим, а также естественным причинам. В настоящее время над станцией, завершаются дорожные работы. Если не возникнут другие природные и геологические проблемы, то открытие станции можно ожидать в будущем году", - сказал Мамедов.
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