Завершается строительство станции Бакинского метрополитена под условным названием B3.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов.

Он сообщил, что в настоящее время идут заключительные работы.

"Еще неизвестна точная дата открытия станции. Открытие не ожидается в этом году. Задержки возникли по геологическим, а также естественным причинам. В настоящее время над станцией, завершаются дорожные работы. Если не возникнут другие природные и геологические проблемы, то открытие станции можно ожидать в будущем году", - сказал Мамедов.

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