https://news.day.az/society/1157820.html Минздрав о предполагаемом отравлении в Исмаиллинском районе
Минздрав о предполагаемом отравлении в Исмаиллинском районе
С предварительным заключением - отравление в Исмаиллинскую центральную районную больницу поступили трое мужчин и четыре женщины, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.
"По информации главврача Айдына Асадова, по оказании медицинской помощи пострадавшие будут отпущены домой. О случившемся проинформированы органы полиции и Агентство пищевой безопасности", - сообщили в минздраве.
В минздраве добавили, что настоящая причина отравления будет установлена по результатам медицинской экспертизы.
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