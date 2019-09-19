С предварительным заключением - отравление в Исмаиллинскую центральную районную больницу поступили трое мужчин и четыре женщины, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.

"По информации главврача Айдына Асадова, по оказании медицинской помощи пострадавшие будут отпущены домой. О случившемся проинформированы органы полиции и Агентство пищевой безопасности", - сообщили в минздраве.

В минздраве добавили, что настоящая причина отравления будет установлена по результатам медицинской экспертизы.

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