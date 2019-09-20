Завтра начнется второй тур приема учителей на работу по срочному контракту на 2019-2020 учебный год в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства образования.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на минобразования, кандидаты смогут принять участие в этом туре до полуночи 22 сентября через портал miq.edu.az в режиме онлайн, передает Day.Az.

В процессе могут принять участие соискатели, не занявшие вакантные места в конкурсе этого года, а также успешно сдавшие экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу в 2018 и 2019 годах. Кандидаты на своих личных страницах должны выбрать до четырех вакантных мест и подтвердить свои электронные заявки. Участники прошлогоднего конкурса, не принявшие участие в конкурсе этого года, должны заново пройти регистрацию.

Отметим, что прием на работу учителей на основе срочного трудового договора начальных классов общеобразовательных школ Баку будет осуществляться Управлением образования города Баку.

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