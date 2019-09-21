Сегодня на территории Бузовнинского пляжа прошла акция под названием "Сбережем Каспий" по очистке прибрежной территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время акции, прошедшей при организации "Службы ASAN", министерства экологии и природных ресурсов, представительства Евросоюза в Азербайджане и компании Coca-Cola, прибрежная территория была очищена от отходов.

Целью проведения мероприятия, в котором приняли участие сотни участников, является улучшение экологической ситуации в стране, информирование населения и пропаганда бережного и ответственного отношения к окружающей среде.

Выступив на мероприятии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев поблагодарил каждого, кто принял участие в акции. Министр отметил, что такие акции - это движение, уже принявшее широкий размах.

"Подобные акции проводит не только Азербайджан, но и все прикаспийские государства, весь мир. И мы всегда принимали и будем принимать в них активное участие", - сказал Бабаев.

Председатель "Службы ASAN" Ульви Мехтиев сказал, что проведение таких акций - очень хорошая инициатива.

"В очистке прибрежной зоны после завершения летнего сезона участвуют более 500 волонтеров "ASAN", - отметил Ульви Мехтиев.

Посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас сказал, что Евросоюз всегда думает о чистом и "зеленом" будущем. "Поэтому мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном. На разложение пластиковых отходов требуется более ста лет. Этими отходами питается рыба в море, а потом этой рыбой питаемся мы и наши дети. Мы должны прилагать усилия, чтобы поддерживать чистоту территорий", - сказал посол.

Отметим, что Международный день чистоты в прибрежных зонах - самая крупная акция, направленная на очистку прибрежных участков водных бассейнов от отходов. В акциях по очистке, которые организуются 21 сентября, ежегодно принимают участие тысячи добровольцев. В Азербайджане этот день отмечается уже девять лет.

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