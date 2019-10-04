В пятницу азербайджанские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы двумя гражданами Алжира, передает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Задержанные граждане Алжира 1991 и 1995 гг. рождения пытались пересечь государственную границу в направлении Грузии на участке погранзаставы в селе Лелели Гахского района на служебной территории погранотряда "Загатала".

Было установлено, что они официально прибыли в Азербайджан 25 сентября 2019 г. рейсом Стамбул-Баку.

В ходе расследования граждане Алжира сказали, что хотели перейти в Грузию через азербайджанскую границу, оттуда в Турцию и потом в Европу.

Следственно-оперативные мероприятия в связи с инцидентом продолжаются.

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