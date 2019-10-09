https://news.day.az/society/1164083.html Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть студентку
Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть студентку
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на автомобильной дороге, проходящей по территории поселка Мушфигабад Гарадагского района. Утром автомобиль сбил при переходе дороги отправлявшуюся на занятия студентку Абдуллаеву Солмаз Бахруз гызы (2002 г.р.). От полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия.
Тело студентки передано по назначению для обследования.
Проводится расследование.
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