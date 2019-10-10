В Гёйгёльском районе автомобиль сбил пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке автомагистрали Гянджа-Дашкесан, проходящем по территории района. Автомобиль марки "BMW" (99 FL 264) сбил пытавшегося перейти дорогу пожилого мужчину. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.

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