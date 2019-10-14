Ярмарка меда в Баку оказывает большую поддержку сельскому хозяйству на уровне страны

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал журналистам посол Молдовы в Азербайджане Георгий Леука, посетивший ярмарку меда в Баку вместе с другими представителями дипломатического корпуса в Азербайджане.

"Ярмарка организована на очень высоком уровне, есть различные виды меда. Мы попробовали мед, полученный из цветов каштана, он очень приятный на вкус", - сказал посол.

Отметим, что с 28 сентября по адресу проспект Фатали Хана Хойского 10, Наримановского района Баку (территория Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова) проводится 20-я Республиканская ярмарка - выставка-продажа пчеловодческой продукции. На ярмарке покупателям предлагается продукция хозяйств Дашкесанского, Огузского, Загатальского, Балакенского, Астаринского, Лерикского и других районов Азербайджана.

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