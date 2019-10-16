Сегодня с 09:00 планируется приступить к ряду наладочных работ на газораспределительной станции "Сулутепе", а также к работам по реконструкции на других станциях. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Поэтому в поселках Баладжары, Ходжагасан Бинагадинского района Баку и в ряде населенных пунктов Шамкирского района будут перебои в газоснабжении.

Кроме того, с 10:00 и до завершения работ в городе Самух и селах Колайир, Саркар и Физули Самухского района будут временные ограничения в подаче газа в связи с заменой задвижек на линии среднего давления, подающей газ в названные территории.

Сегодня с 10:00 должна была быть заменена часть линии среднего давления "Дигях-Бильгя", но по техническим причинам эти работы были отложены, поэтому в поселках Пришаги, Нардаран, Бильгя и жилом массиве "2-й совхоз" Сабунчинского района ограничений в газоснабжении не будет.

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