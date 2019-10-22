Сегодня в 00:57 в Каспийском море вновь произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Землетрясение было зафиксировано в 152 километрах к востоку от станции Гала, в Каспийском море на глубине 53 километров.

Напомним, что вчера в Каспийском море также произошло землетрясение силой 4,3 балла. Землетрясение было зарегистрировано в 10:58 на глубине 62 километров.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!