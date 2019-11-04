В движении поездов в бакинском метро возникли задержки. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в одном из вагонов на линии "Ази Асланов - Ичеришехер" возникла проблема с дверью.

"Машинист ее устранил, и движение было продолжено. В результате в движении поездов возникла задержка на более чем 5 минут", - сказал Мамедов.

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