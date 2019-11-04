https://news.day.az/society/1172236.html В работе бакинского метро произошел сбой
В работе бакинского метро произошел сбой
В движении поездов в бакинском метро возникли задержки. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, в одном из вагонов на линии "Ази Асланов - Ичеришехер" возникла проблема с дверью.
"Машинист ее устранил, и движение было продолжено. В результате в движении поездов возникла задержка на более чем 5 минут", - сказал Мамедов.
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