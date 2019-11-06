В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана новое назначение, передает Day.Az.

Приказ об этом подписал генеральный прокурор Закир Гаралов.

Согласно приказу, Мамедов Джейхун Фахраддин оглу назначен начальником Оперативного управления.

Напомним, что прежний начальник Оперативного управления Мурсалиев Эмин Рамиз оглу несколькими днями ранее был назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

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