Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией, возглавляемой начальником Полицейской академии Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, генерал-майором полиции Назимом Алиевым. На встрече также присутствовали представители обоих учебных заведений.

Целью встречи было развитие взаимовыгодного сотрудничества в области образования и науки, установление тесных контактов и осуществление обмена опытом между двумя учебными заведениями и их научно-педагогическим персоналом.

Вначале гости ознакомились с условиями, созданными в учебном корпусе БВШН для всестороннего обучения студентов. Во время ознакомительного тура им были показаны учебные помещения, многофункциональные лаборатории, музей, серверные комнаты и спортзалы.

Приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов сказал, что рад видеть их в Высшей школе нефти. Ректор дал гостям подробную информацию об истории создания БВШН, деятельности школы, достигнутых ею успехах, образовательном процессе и нововведениях. Э. Гасымов отметил, что Бакинская высшая школа нефти готовит высококвалифицированных англоязычных инженеров.

"Обучение в БВШН ведется на основе международных образовательных программ. Школа тесно сотрудничает с британским Университетом Хериот-Ватт, американским Университетом Джорджа Вашингтона, швейцарской Женевской школой бизнеса посредством обмена студентами и опытом", - сказал он.

Ректор также отметил, что студенты БВШН проходят производственную практику в известных местных и международных компаниях и что все выпускники школы обеспечиваются работой.

"Начиная с этого года, в вашем вузе тоже началось обучение по специальности "Информационная безопасность". С 2018 года Бакинская высшая школа нефти также проводит прием на эту специальность. Хочу отметить, что в этом учебном году, как это было и в предыдущие годы, у двух факультетов Бакинской высшей школы - "Информационная безопасность" и "Инженерия по автоматизации процессов" были самые высокие проходные баллы среди университетов страны - 673,5 и 657,8 балла соответственно" - добавил ректор.

Э. Гасымов также довел до сведения гостей, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики в этом году 23 студента БВШН, которые набрали высокие баллы на вступительных экзаменах, были удостоены Президентской стипендии.

Начальник Полицейской академии Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, генерал-майор полиции, доктор юридических наук Назим Алиев дал подробную информацию об истории создания, структуре и деятельности академии.

Говоря о важности сотрудничества между БВШН и Полицейской академией, Н. Алиев отметил, что специалисты, обеспечивающие безопасность граждан Азербайджана и государства, должны обладать знаниями в области информационной безопасности. Он сообщил, что Полицейская академия проводит набор курсантов на специальность "Информационная безопасность" с очной формой обучения.

"В Азербайджане был принят ряд важных законов, постановлений и указов, направленных на формирование и развитие законодательной базы для обеспечения информационной безопасности. В то же время, я считаю, что необходимо расширять сотрудничество между высшими учебными заведениями, которые готовят специалистов в этой области, с целью повышения теоретических знаний в области информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - добавил Н. Алиев.

В конце встречи было принято решение активизировать сотрудничество между Бакинской высшей школой нефти и Полицейской академией в таких областях, как обмен опытом, обмен научно-педагогическими группами и студентами в рамках целевых программ сотрудничества, программы учебных предметов, планы работ, технологии преподавания и обучения, а также в других сферах, представляющие взаимный интерес.

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