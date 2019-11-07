https://news.day.az/society/1173623.html В Шамахы грузовик рухнул в овраг с 45-метровой высоты - ФОТО
В Шамахы грузовик рухнул в овраг с 45-метровой высоты - ФОТО
В Шамахинском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 18:00 на дороге Шамахы-Чёль Гёйляр.
Груженный цементом грузовик марки Mercedes, управляемый Мусаевым Тахмасибом Исрар оглу 1991 г.р., потерял управление и рухнул в овраг с высоты 45 метров. Выпавший из кабины водитель был обнаружен в тяжелом состоянии в 20 метрах от машины и госпитализирован в районную больницу.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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