В Шамахинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 18:00 на дороге Шамахы-Чёль Гёйляр.

Груженный цементом грузовик марки Mercedes, управляемый Мусаевым Тахмасибом Исрар оглу 1991 г.р., потерял управление и рухнул в овраг с высоты 45 метров. Выпавший из кабины водитель был обнаружен в тяжелом состоянии в 20 метрах от машины и госпитализирован в районную больницу.

Выясняются обстоятельства ДТП.

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