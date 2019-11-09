https://news.day.az/society/1174065.html Жители и гости Баку съехались на Фестиваль граната в Гёкчае
Жители и гости Баку съехались на Фестиваль граната в Гёкчае
В Гёкчае проводится XIV Фестиваль граната.
Как передает Day.Az, в мероприятии примут участие многочисленные гости из Гёкчая, соседних районов и столицы, представители общественности, деятели искусства, а также представители иностранных посольств, действующих в стране.
В ходе праздничного мероприятия будут организованы выставочная ярмарка граната и гранатовой продукции, а также различные конкурсы, игры, связанные с гранатом.
На мероприятии гости попробуют гранатовый сок, гранатовое вино, варенье из граната, а также будет продемонстрирован самый большой гранат. В ходе мероприятия будет организована продажа гранатов.
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