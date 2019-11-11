В Насиминском районе Баку произошло ДТП, пострадал один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице С.Аскера.

Автомобиль сбил переходившую дорогу Ашрафли Гызйетар Фехреддин гызы 1993 г.р. Пострадавшая помещена в городскую больницу №1. 

Выясняются обстоятельства ДТП.   

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