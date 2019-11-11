В действующих в Азербайджане школах скоро начнутся осенние каникулы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, с 16 ноября в общеобразовательных учреждениях начнутся осенние каникулы за 2019-2020 учебный год.

Согласно "Типовому положению об общеобразовательных учреждениях", осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.

Следующие зимние каникулы продлятся с 27 по 31 января.

Отметим, что для дошкольных классов планируются дополнительные каникулы с 1 по 5 мая.

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