https://news.day.az/society/1174545.html В Азербайджане 5 дней не будет занятий в школах
В Азербайджане 5 дней не будет занятий в школах
В действующих в Азербайджане школах скоро начнутся осенние каникулы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, с 16 ноября в общеобразовательных учреждениях начнутся осенние каникулы за 2019-2020 учебный год.
Согласно "Типовому положению об общеобразовательных учреждениях", осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.
Следующие зимние каникулы продлятся с 27 по 31 января.
Отметим, что для дошкольных классов планируются дополнительные каникулы с 1 по 5 мая.
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