https://news.day.az/society/1175082.html Федерация гимнастики Азербайджана обещает очень интересное и красивое новогоднее шоу
Федерация гимнастики Азербайджана обещает очень интересное и красивое новогоднее шоу
Федерация гимнастики Азербайджана, как всегда, обещает зрителям очень интересное и красивое новогоднее шоу. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию, передает Day.Az.
Это шоу, которое каждый ждет с нетерпением, называется "Tarik Gimmaster və dostlarının sehrli sərgüzəştləri" ("Tarik Gimmaster и волшебные приключения его друзей").
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