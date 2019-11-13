Федерация гимнастики Азербайджана, как всегда, обещает зрителям очень интересное и красивое новогоднее шоу. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию, передает Day.Az.

Это шоу, которое каждый ждет с нетерпением, называется "Tarik Gimmaster və dostlarının sehrli sərgüzəştləri" ("Tarik Gimmaster и волшебные приключения его друзей").

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