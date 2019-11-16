За использования жалюзи и пленок на задних и боковых стеклах транспортных средств в Азербайджане в настоящее время не будет применяться административное взыскание.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГПД) Руфат Гулиев.

По его словам, в настоящее время вопрос о внесении дополнений и некоторых изменений в законодательство в связи с указанными стандартами находится на рассмотрении в соответствующих структурах: "По требованию руководства Главного управления Государственной дорожной полиции в отношении водителей транспортных средств не применяется административное взыскание за использование жалюзи и пленок на задних и боковых стеклах транспортных средств".