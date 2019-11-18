https://news.day.az/society/1176694.html В этой части Абшерона будут перебои в электроснабжении
В этой части Абшерона будут перебои в электроснабжении
На некоторых территориях в Абшеронском районе Азербайджана будут кратковременные ограничения в электроснабжении. Об этом сказал глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, сегодня с 12:00 до 15:00 будут перебои в электроснабжении в поселках Дигях и Мехтиабад.
"Это связано с работами по реконструкции, проводимыми на подстанции", - сказал Мустафаев.
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